الفنان محمد أحمد يشارك الليثي «حمص وحلاوة» والعوضي في «حق عرب»

ينتظر الفنان محمود الليثي، طرح فيلمه الجديد «حمص وحلاوة»، الذي يتعاون فيه مع المطربة أمينة، وذلك بداية العام الجديد مع احتفالات الكريسماس.

ويشارك خلال العمل، الفنان الشاب محمد أحمد فؤاد، الذي يقدم دور مطرب شعبي خلال أحداث العمل، ويدعى «بهجت»، والذي يقع في العديد من المواقف الطريفة مع بطل العمل محمود الليثي.

وأشار فؤاد الشهير بمحمد طعمة إلى أن العمل يطرح بداية من 18 يناير المقبل، في جميع دور العرض، لافتا إلى أنه سعيد بالتجربة والتي وصفها بالكوميدية المليئة بالمفاجآت.

من جانب آخر، يشارك فؤاد ضمن أحداث مسلسل حق عرب مع الفنان أحمد العوضي والذي يعرض في شهر رمضان 2024.

فيلم حمص وحلاوة تم تصويره تحت قيادة المخرج أحمد البدري الذي رحل عن عالمنا في الأيام الماضية، بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى بتر قدمه، ولم يمنحه القدر أن يحتفل بخروج فيلمه للنور.

وفيلم حمص وحلاوة تشارك فيه مجموعة من نجوم الفن؛ أبرزهم: محمود الليثي، أمينة، سامي مغاوري، بدرية طلبة، أحمد صيام، حسام فارس، ومجموعة من نجوم المهرجانات الشعبية، وهو من تأليف سيد السبكي وإخراج أحمد البدري.