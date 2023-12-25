مقرر بالحوار الوطني: المواطنون كانوا بحاجة لسماع صوتهم

قال الدكتور محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني كان قرارا حكيما من الرئيس السيسي للاستماع إلى كل وجهات النظر وحتى يكون هناك حراك سياسي.

إرادة سياسية لسماع صوت الناس

وأضاف«عبد الغني» خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة «الحياة»، أن المواطنين كانوا بحاجة إلى أن يسمع صوتهم وكان يوجد حرص أن الرؤى التي تم بلورتها في الحوار الوطني ترفع للرئيس السيسي وتعلن نتائج حتى يعرف المواطن أن هناك نتائج لهذا الحوار، ويشعر الناس أن هناك إرادة سياسية لسماع صوت الناس.

وتابع: «التحدي الأساسي أمام الحوارالوطني أنه يسعى لتكون هناك آراء وأفكار مختلفة دون تخوين وهذا جوهر العملية الديمقراطية، كما حدثت انفراجة كبيرة في الإفراج عن المحبوسين احتياطيا».