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«الحياة» تطلق برنامج روزنامة لـ نشوى الحوفي.. اليوم الحلقة الأولى

كتب:

هبة أمين
11:20 ص | الجمعة 24 نوفمبر 2023
نشوى الحوفي

نشوى الحوفي

تُطلق شبكة تليفزيون الحياة، برنامجا جديدا للإعلامية نشوى الحوفي، ويحمل اسم روزنامة، وهو برنامج يذاع كل يوم جمعة من كل أسبوع.

برنامج روزنامة على قناة الحياة

يتناول برنامج روزنامة في حلقاته المختلفة على شاشة قناة الحياة، عددًا من الملفات الهامة في كل المجالات، من واقع تاريخي ومعلوماتي توعوي، وتثقيفي يناسب كل فئات المجتمع المصري.

معلومات موثقة

تستعرض الإعلامية نشوى الحوفي، خلال فعاليات البرنامج، بالمعلومات الموثقة تطورات الملفات الاستراتيجية والحيوية الهامة، والخلفية التاريخية للأحداث المختلفة، وتطوراتها، وتداعياتها المختلفة.

الحلقة الأولى

تُناقش الإعلامية نشوى الحوفي، في أولى حلقات البرنامج، والمُقرر إذاعتها اليوم الجمعة، الأحداث الهامة التي حدثت خلال الفترة من 6 أكتوبر 1973، و7 أكتوبر 2023، والمخططات الغربية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أراضي شبه جزيرة سيناء، وغيرها من الصراعات، والأحداث الهامة، وانعكاساتها على الدولة المصرية، واستقرار منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.

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