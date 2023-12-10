رئيس «زراعة الشيوخ» يتقدم مسيرة شعبية لحث المواطنين على التصويت بالدقهلية

تقدم المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، وعدد من القيادات السياسية والشعبية بالمحافظة، مسيرة حاشدة من الناخبين بقرية نوسا الغيط بمركز أجا بمحافظة الدقهلية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

«الجبلي» يشدد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأكد الجبلي في تصريحات صحفية أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطني من أجل دعم البلاد في مواجهة التحديات الخارجية، واستكمال مسيرة التنمية والإنجازات داخل البلاد.

وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إنّ احتشاد المصريين أمام اللجان وكثافة المشاركة موقف مشرف ورسالة للعالم، بأنهم قادرين على مواجهة التحديات والصعاب، وأنهم يثقون في مؤسسات بلدهم وقيادتها ويدعمونها صفا واحد في مواجهة شتى التحديات الخارجية التي تواجه البلاد حاليا، وتهدد أمنها القومي ولاسيما مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء وممارسة ضغوط اقتصادية علي البلاد.

«الجبلي»: المشاركة في الانتخابات رسالة للعالم باصطفا الشعب خلف الدولة

وأضاف أنّ المشاركة الكبيرة من المواطنين رغم دعوات البعض لمقاطعة الانتخابات، تعد رسالة للعالم أجمع بأن الجميع يصطف خلف الدولة ومؤسساتها، كما يبعث برسالة مهمة حول وعي المصريين بأهمية ذلك الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية في استكمال تنمية وبناء البلاد، وأهمية التوحد خلف القيادة السياسية في تلك الفترة.

وأكد أن ما نراه من حشود شعبية أمام اللجان، يؤكد اهتمام ووعى المصريين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم بلادهم فيما تواجهه من تحديات.