اختيار أستاذ بـ«الأزهر» عميدا لكلية الصيدلة بجامعة هليوبوليس

أصدر الدكتور جودة عبد الباري، رئيس جامعة هليوبوليس، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد إبراهيم أبو السعود، الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل عميد كلية الصيدلة جامعة هليوبوليس، وذلك تأكيدًا على تميز وريادة قطاع الكليات العملية بجامعة الأزهر جنبًا إلى جنب مع تميز وريادة الكليات الشرعية والعربية.

صيدلة بنين الأزهر

جدير بالذكر أن كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا يتميز قطاع الصيدلة بجامعة الأزهر بإسهامات علمية كبيرة من خلال النشر الدولي مما كان له الأثر الطيب في رفع تصنيف جامعة الأزهر وجعلها في مقدمة تصنيف التايمز للتعليم العالي، وحصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية، وأيضا تتميز كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة أن من بين أبنائها مَن تم اختياره وفق تقرير ستانفورد ضمن العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم.