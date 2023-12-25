اختيار مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر بالمجلس الصحي المصري

قرر المجلس الصحي المصري، اختيار الدكتور ياسر حلمي إسماعيل علي، أستاذ جراحة التجميل، مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، وكيل كلية الدراسات العليا، عضوًا باللجنة العليا للتطوير المهني المستمر للطب البشري.

وتختص اللجنة باعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المعنية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

تأسس المجلس الصحي المصري بالقانون رقم: 12 لسنة 2022م، كهيئة عامة خدمية، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، وتسري أحكام القانون على جميع خريجي كليات القطاع الصحي؛ وتتضمن كليات: الطب البشري، والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز للمجلس إنشاء فروع في المحافظات، ويحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رقم 210 لسنة 2016، وتتولى إدارة المجلس كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والأمانة العامة.