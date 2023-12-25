قطع مياه الشرب في الفيوم لمدة 12 ساعة غدا.. الأماكن والمواعيد

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الفيوم، قطع مياه الشرب عن مختلف المراكز والقرى والنجوع غدًا الثلاثاء، بينها مدينة الفيوم بالكامل، وذلك بسبب بعض أعمال الصيانة إلى جانب أعمال إصلاح عدة خطوط، وتحويل خطوط أخرى، مما يستلزم قطع مياه الشرب لفترة طويلة تصل إلى نحو 12 ساعة عن عددٍ كبير من القرى والمدن والنجوع.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن قطع مياه الشرب في الفيوم غدًا الثلاثاء، وأسباب الانقطاع، ومدة انقطاع المياه، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، لكي يتسنى لهم الاستعداد وإتخاذ التدابير اللازمة.

مناطق قطع المياه غدًا بالفيوم

وبحسب البيان، فإنّ مناطق قطع المياه غدًا بالفيوم تتضمن المناطق الآتية:

- مدينة الفيوم بالكامل.

- مركز الفيوم.. جميع القرى والنجوع والتوابع عدا مناشي الخطيب ودسيا وتوابعهم.

- مركز إطسا.. جميع القرى والنجوع والتوابع عدا تطون وقصر الباسل، والغرق والحجر.

- مركز أبشواي.. قرى طبهار والعجميين والنصارية وتوابعهم.

- مركز سنورس.. قرى الكعابي، وأبو عيطة، وجرفس، ومطرطارس وتوابعهم.

- يوسف الصديق.. قرى الحامولي، والنزلة، والشواشنة، وتوابعهم.

- مركز طامية.. ضعف عام بخطوط كفر محفوظ، وجبلة، والمعصرة، ودار السلام.

مدة انقطاع المياه في الفيوم

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، تفاصيل مدة انقطاع المياه غدًا الثلاثاء في الفيوم، مُشيرةً إلى أنّها تستمر نحو 12 ساعة بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه تباعًا للمناطق المتأثرة بالانقطاع، مُطالبة المستشفيات والمخابز والمواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

سبب انقطاع المياه في الفيوم غدًا

وذكرت الشركة أنّ سبب انقطاع المياه في الفيوم غدًا يأتي جراء القيام ببعض أعمال الصيانة اللازمة في المرحلة الأولى بمحطة مياه العزب الجديدة وصيانة عنبر الطلمبات المرشحة، إلى جانب تحويل خط يبلغ قطره 500 مم في شارع مصطفى باشا كامل بمدينة الفيوم، بالإضافة إلى إصلاح 3 نقاط في خط طرد عزبة عليوة الذي يبلغ قطره 1000 مم.

وفيما يخص رقم شركة المياه بالفيوم لتلقي البلاغات حول انقطاع المياه، فإنّها تتم عبر الخط الساخن 125، وتطبيق «واتس آب» عبر الرقم 01275358538.