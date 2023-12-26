تفاصيل تطوير شبكة الإنارة بشوارع القاهرة خلال 2023

تسعى محافظة القاهرة لتطوير شبكات الإنارة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين وتوفير الطاقة لضمان استدامة الموارد، وأكدت المحافظة أنّ معدلات تنفيذ المشروعات التنموية تتم طبقا للخطة الاستثمارية على أرض المحافظة وتسير بخطى ثابتة، كما توجد فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية وفق الجدول الزمني لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة ورفع مستوى رضاهم.

وأشار تقرير محافظة القاهرة إلى أنّ من أبرز أعمال تطوير شبكات الإنارة بالقاهرة خلال عام 2023 ما يلي.

- تطوير منظومة الإنارة ببعض شوارع الزمالك بحي غرب القاهرة ومنها تركيب 50 عامودا.

- تطوير منظومة الإنارة بمنطقة قصر النيل بحي غرب القاهرة وتركيب 50 عامودا.

- تطوير منظومة الإنارة بحى شرق مدينة نصر حيث تركيب جرى 100 عامود، وإحلال وتجديد 150 عامودا.

- تركيب 100 عامود بالمنطقة الثامنة بحي شرق مدينة نصر.

- إحلال وتجديد 120 عامودا بالمرج الغربية.

- تطوير الإنارة بالمرج الشرقية بإحلال 90 عامودا.

- كما شهدت منطقة وسط المرج تجديد 140 عامودا.

- تجديد 95 عامودا في منطقة مربعات اسيبكو الجديد بحي السلام أول.

- تركيب 100 عامود إنارة وإحلال 186 عامودا في مدخل ومخرج مدينة السلام.

- إحلال 65 عامودا في شوارع داخلية بقسم الدرب الأحمر.

- رفع كفاءة 50 عامودا وتركيب 100 عامود جديد بين جسر السويس واعروبة وأبو بكر الصديق بحي النزهة.

- تركيب 300 عامود ورفع كفاءة 200 عامود بالمنطقة بين شارع محمد السباعي وجوزيف تيتو وجسر السويس إلى الهايكستب بالنزهة.