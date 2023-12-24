أزمة السكر تنتهي.. «الشعبة»: انخفاض ملحوظ في الأسعار بدءا من يناير

توقع حازم المنوفي، عضو شعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، انتهاء أزمة سلعة السكر، مشيرًا إلى توفير السلعة الاستراتيجية في الأسواق بنسبة 75%.

وأضاف «المنوفي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لابد من مراقبة الأسواق وضبط الحركة فيه لمتابعة الأسعار وعدم التلاعب بها، والتأثير على المواطن المصري، لافتًا إلى أن كافة السلع متوفرة بالأسواق ولا ويوجد بها أي نقص.

وداعا لارتفاع أسعار السكر

وأعلن عضو شعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه بدءًا من شهر يناير من العام المقبل 2024، تشهد أسعار السكر انخفاضًا ملحوظًا، مبينًا أنه لا يوجد أزمة في توفير السلع.

وتوقع عضو شعبة العامة للمواد الغذائية، انخفاض أسعار السلع مع بداية العام الجديد، وذلك مع إتاحتها.