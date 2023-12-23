انخفاض أسعار السكر اليوم في مصر للمستهلك.. اعرف وصل كام

انخفضت أسعار السكر، اليوم السبت 23-12-2023، في مصر بالنسبة للمستهلك، حيث تتوفر جميع المنتجات في الأسواق المصرية بشكل جيد، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السكر اليوم

وتراجعت أسعار السكر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، في الأسواق المصرية، وسجل سعر كيلو السكر داخل مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع نحو 27 جنيها، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر السكر اليوم في الأسواق الحرة، بالإضافة إلى أسعار السلع الأساسية، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر السكر اليوم في مصر

تراجع سعر كيلو السكر المعبأ اليوم في مصر بالنسبة للمستهلك بنحو5.77 %، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 38.67 جنيه.

تراجع سعر كيلو الفول المعبأ اليوم في مصر بالنسبة للمستهلك بنحو 2.16 %، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 39.39 جنيه.

تراجع سعر لتر زيت الذرة اليوم في مصر، بالنسبة للمستهلك، بنحو 1.49%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 81.31 جنيه.

تراجع سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم، في مصر، بالنسبة للمستهلك، بنحو 2.54%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 31.14 جنيه.

تراجع سعر كيلو المكرونة السائبة اليوم في مصر بالنسبة للمستهلك بنحو 1.14%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 20.03 جنيه.

تراجع سعر لتر زيت عباد الشمس اليوم في مصر بالنسبة للمستهلك بنحو 3.77 %، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 62.32 جنيه.