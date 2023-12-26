خطوات استلام شقق مشروعات جنة بالمدن الجديدة والدفعات المالية المطلوبة

إذا كنت من حاجزي شقق الإسكان بمشروع جنة للإسكان الفاخر، التي سيبدأ تسليمها بداية من 1 يناير المقبل، بعدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، يمكنك التعرف على كافة تفاصيل الاستلام والدفعات المالية المطلوب سدادها ببنك التعمير والإسكان، حسب المساحة، ونسب التميز وخلافه من رسوم إدارية للتعاقد وهي كالتالي:

1 - دفعة استلام عبارة عن 10%، لخلاف 6 % عبارة عن وديعة صيانة من قيمة الشقة.

2 - سدد رسوم تعاقد 2000 جنيه ببنك التعمير والإسكان، وهذا بخلاف مصروفات تحصيل لكل شيك، و 100 جنيه، مصروفات إسكان.

3 - تحضير 12 شيكا للأقساط، في حال رغبة المستفيد دفع أقساط الوحدة السكنية على 3 سنوات فقط، أو 20 شيكا للأقساط، في حالة رغبة المواطن المستفيد من الوحدة السكنية بمشروع جنة على 5 سنوات.

4 - في حال رغبة المستفيد تقسيط قيمة الوحدة السكنية على 7 سنوات، يحضر المستفيد ضمن المستندات الخاصة به، 28 شيكا.

5 - كل وحدة بالمشروع لها سعر محدد سلفا بكراسة الشروط والمواصفات، حسب كل مدينة طبقا للجداول المرفقة بكراسات الشروط والمواصفات، التي يصدرها بنك التعمير والإسكان ويحدد بها قيمة الشقة في نهاية سداد الأقساط شاملة الفوائد ووديعة الصيانة.

6 - في حالة سدد قيمة الوحدة السكنية بالكامل يصبح المبلغ المطلوب سداده 80% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، وهي باقي المبلغ المطلوب، بالإضافة 6% وديعة صيانة، وفور تسلم خطاب المخالصة النهائية من بنك التعمير والإسكان، يتوجه المستفيد لجهاز المدينة التابع له الوحدة السكنية

إجراءات استلام الشقة بمشروع جنه للإسكان الفاخر

أولا: فور الانتهاء من تسليم كافة المستندات المطلوبة للجهاز، يتم استلام خطاب التخصيص من جهاز تنمية المدينة، تمهيداً لتسليمه إلى مهندس الموقع، التابع للشركة المنفذة.

حيث يقوم المهندس المختص، بفتح الوحدة السكنية للمستفيد، لإبداء الرأي فيما يخص التشطيبات النهائية للوحدة تمهيدا للاستلام، وفي حال وجود أي ملاحظات تتعلق بأعمال التشطيب، يلتزم المهندس بتحديد موعد نهائي للتسليم، وفور الانتهاء من تلاقى كافة العيوب يتم تسليم الوحدة السكنية للمستفيد.

ثانياً: فيما يخص الوحدات السكنية التي سيختار أصحابها نظام التقسيط، فيبدأ سداد الأقساط بعد 3 شهور من تاريخ تسليم الشيكات ببنك التعمير والإسكان.

الإسكان: تسليم 130 عمارة سكنية بمدينة المنصورة الجديدة يناير المقبل

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن تسليم جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، 130 عمارة بمشروع جنة، بداية من يوم الإثنين الموافق 1 من يناير المقبل، حتى يوم الثلاثاء 24 من أبريل المقبل، وتخصيص يومي 23 والثلاثاء 24 للمتخلفين عن الحضور لاستلام وحداتهم.

وكان الدكتور عاصم الجزار، أعلن أن مدينة المنصورة الجديدة، تضم 19431 وحدة سكنية، عبارة عن حزمة متنوعة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وفيلات ومشروعات للإسكان المتميز والأكثر تميزا