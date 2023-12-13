رئيس مدينة الشيخ زايد يتفقد مشروع «جنة» ويوجه بإزالة ملاحظات التشطيبات

أكّد المهندس أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنَّ المدينة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير كل الخدمات للمواطنين، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والخطط التنموية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها رئيس الجهاز، أمس، لمتابعة الحالة العامة بكمبوند «جنة 2»، إذ تفقد المحاور والطرق والحدائق، ووجه باستجابة فورية لتلافي جميع ملاحظات التشطيبات الداخلية والخارجية، وتكثيف أعمال النظافة، وتكثيف المرور الأمني بالكمبوند، لحين الانتهاء من إجراءات إسناد النظافة والأمن لشركة متخصصة، وسرعة تركيب أجهزة محادثات تبادلية «الإنتركم» في بعض العمارات.

وعلى هامش الجولة، التقى «عبدالرازق»، بعددٍ من السكان، واستمع لشكاواهم واطلعهم على خطة العمل في المرحلة الحالية بالمنطقة، كما جرى المرور مع السكان على عدد من الوحدات السكنية.

وفيما يتعلق بمشروعات جهاز المدينة، أشار رئيس الجهاز إلى أنَّه تمّ بيع 13 محلاً تجارياً بالحي الثالث عشر بمساحات مختلفة، وأنشطة متنوعة، في مزاد علني، مضيفا أنَّه جارٍ التجهيز لمزادات أخرى طبقاً لرغبة السكان، واحتياجات المدينة.