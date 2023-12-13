رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

رئيس مدينة الشيخ زايد يتفقد مشروع «جنة» ويوجه بإزالة ملاحظات التشطيبات

كتب:

أيمن حمزة
10:27 ص | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
جهاز مدينة الشيخ زايد يعلن بيع محلات جديدة بالمدينة

جهاز مدينة الشيخ زايد يعلن بيع محلات جديدة بالمدينة

أكّد المهندس أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنَّ المدينة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير كل الخدمات للمواطنين، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والخطط التنموية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها رئيس الجهاز، أمس، لمتابعة الحالة العامة بكمبوند «جنة 2»، إذ تفقد المحاور والطرق والحدائق، ووجه باستجابة فورية لتلافي جميع ملاحظات التشطيبات الداخلية والخارجية، وتكثيف أعمال النظافة، وتكثيف المرور الأمني بالكمبوند، لحين الانتهاء من إجراءات إسناد النظافة والأمن لشركة متخصصة، وسرعة تركيب أجهزة محادثات تبادلية «الإنتركم» في بعض العمارات.

وعلى هامش الجولة، التقى «عبدالرازق»، بعددٍ من السكان، واستمع لشكاواهم واطلعهم على خطة العمل في المرحلة الحالية بالمنطقة، كما جرى المرور مع السكان على عدد من الوحدات السكنية.

وفيما يتعلق بمشروعات جهاز المدينة، أشار رئيس الجهاز إلى أنَّه تمّ بيع 13 محلاً تجارياً بالحي الثالث عشر بمساحات مختلفة، وأنشطة متنوعة، في مزاد علني، مضيفا أنَّه جارٍ التجهيز لمزادات أخرى طبقاً لرغبة السكان، واحتياجات المدينة.

اقرأ المزيد:

محافظ قنا يتفقد أعمال الرصف شوارع الميدنة ويوجه بحل برفع بمستوى النظافة

تكثيف أعمال النظافة وتقليم الأشجار في محيط المقار الانتخابية ببورسعيد

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة بمركز بيلا

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات في مدينة بنها

محافظ كفر الشيخ يتابع تكثيف أعمال النظافة والتجميل والإنارة في بيلا

محافظ الشرقية يتابع انتظام أعمال النظافة ورصف الشوارع بمركز ههيا

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة وإزالة الإشغالات في شوارع شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع مستوى النظافة وإزالة الإشغالات بشبرا

إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة وتكثيف أعمال النظافة في أسوان 

رئيس الوزراء يتفقد منظومة أعمال النظافة المتكاملة في الإسكندرية

رئيس جهاز حماية المستهلك يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس جهاز الشروق يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة.. ويطمئن على عملية التصويت

رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد أعمال تأثيث المركز الطبي بـ«زهرة العاصمة»

رئيس جهاز شئون البيئة يؤكد أهمية أصوات الشباب في مواجهة تغير المناخ

رئيس جهاز العبور يجتمع بسكان الحي السابع لبحث شكواهم وطلبات تطوير المنطقة

رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.