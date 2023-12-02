«الصحفيين» تحدد موعد قرعة وحدات مشروع «جنة» بالمنصورة الجديدة الاثنين

دعت نقابة الصحفيين، أعضاءها المتقدمين لحجز وحدات مشروع «جنة» بمدينة المنصورة الجديدة لحضورالقرعة العلنية، وذلك الساعة الثانية ظهر الاثنين المقبل بالطابق الرابع في النقابة.

آخر موعد للسداد

وأوضحت النقابة في بيان، أن الزملاء الفائزون يقومون بالحصول على إذن السداد من مجمع الخدمات بدءًا من الأربعاء على أن يكون آخر موعد للسداد الثلاثاء 12 ديسمبر ليصعد الاحتياطى تلقائيًا.

تفاصيل الوحدات السكنية

وكانت طرحت نقابة الصحفيين عدد 96 وحدة سكنية بمشروع جنة المنصورة الجديدة، إذ يتراوح سعر المتر من 9000 جنيه يضاف إليه نسبة التميز، وحددت النقابة أنه يتم سداد 20% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% من قيمة الوحدة مجلس أمناء، على أن يُسدد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، كما يُسدد 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة، بالإضافة إلى 1% من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام، موضحة أنه من شروط الحجز تكون الأولوية لمَن لم يحصل على أي استفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة من قبل.