«الإٍسكان» تطرح 480 وحدة تكميلية في مشروع جنة بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح تكميلي لـ480 وحدة سكنية في مشروع جنة بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online) لمن لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية في مشروع جنة، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز، وتنشر «الوطن» خلال التقرير التالي أبرز وأهم ضوابط وشروط التقديم وهي كالتالي:

1- يتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء، من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ إنتهاء الحجر الإلكتروني.

2 - يتم سداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد باقى ثمن الوحدة 70 % على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات، محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح.

3- يتم سداد 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية+ 0.5% مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة.

4 - يشترط عدم سابقة الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمتقدم وزوجته وأولاده القصر، كما أنه لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ويتم استكمال الإجراءات وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

«المجتمعات العمرانية»: الطرح يهدف لتوفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة

كان الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، و المشرف على مكتب وزير الإسكان، أعلن أن هذا الطرح يأتى في إطار حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أنماط الوحدات السكنية للمواطنين بما يتلاءم مع إمكاناتهم ويناسب احتياجاتهم.