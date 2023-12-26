سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 26-12-2022 في البنوك المصرية

يواصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في البنوك المصرية ثباتة المستثمر منذ ختام تعاملات أمس الاثنين داخل كافة البنوك المصرية، حيث لم يطرأ على الأسعار أي تغيراً منذ بداية شهر ديسمبر الجاري فيما يبلغ سعر الدرهم الإماراتي الأعلى شراء 8.39 جنيه وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وأوضح الموقع أن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في البنوك المصرية يبلغ 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع وذلك داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

كما يسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء و 8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

فيما وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم داخل بنك مصر إلي 8.40 جنيه بيعا و 8.38 جنيه شراء.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وعن سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي يبلغ 8.41 جنيه للشراء أما سعر البيع 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء داخل بنك الإسكندرية وصل إلى 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه.