تركيب كشافات إنارة جديدة بساحل مدينة العريش استجابة لشكاوى المواطنين

ركب قسم الإدارة الهندسية وصيانة الكهرباء، بمجلس مدينة العريش اليوم، كشافات إضاءة لمنطقة الساحل، والمحطة والخلفاء الراشدين وال الأيوبي بوسط العريش، والعمل على حل مشكلة الظلام التي تضرب المنطقة، واشتكى منها أهالي الحي.

تركيب كشافات إنارة استجابة لأهالي الطريق الساحلي

وذكر مجلس مدينة العريش في بيان له، أنه جرى إنارة منطقة ساحل العريش بتركيب كشافات جديدة، وإصلاح الكشافات التي خرجت عن الخدمة الفترة الماضية، والعمل على إضاءة المنطقة، وذلك أستجابة لشكاوى الأهالي من الظلام الدامس في المنطقة

وكان قسم الإرشادات بمجلس مدينة العريش، بالتنسيق مع قسم صيانة الكهرباء، أجرى عملية إصلاح وتركيب كاشفات إنارة بمنطقة الرائد العربي بوسط المدينة.

وأكد بيان مجلس المدينة، أن قسم الصيانة والإرشادات بالمجلس، يقوم بعملية تركيب وإضاءة جميع المناطق تباعا، بحسب تعليمات رئاسة المجلس، والإدراة الهندسية.

ومن جهة أخرى عمل قسم النظافة والإرشادات بمجلس مدينة العريش، على إزالة الأوراق والرمال من شوارع مدينة العريش، والعمل على تزيين الشوارع والميادين، والعمل على أظهار المنظر الجمالي لمدينة العريش.

نظافة وتجميل المناطق بوسط العريش

أصدر اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش تعليمات لجميع العاملين بقطاع النظافة والتجميل، بالعمل على أعادة النظافة إلى الشارع العام، والشارع الرئيسي بوسط المدينة والطريق الساحلي وميادين العريش، وذلك بعد تحسن أوضاع الطقس، والعمل على أستعداد المدينة لاستقبال الضيوف والزائرين الذين يأتون بشكل شبه يومي.