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سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في البنوك المصرية

كتب:

مريم حنفي
10:33 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

يشهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في البنوك المصرية استقراراً ملحوظاً منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، كما أنَّ هناك توقعات باستمرار حالة الثبات حتي نهاية الشهر نفسه، وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي: 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 

- يسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك المركزي المصري 39.09 جنيه للشراء و39.23 جنيه للبيع. 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 

- يبلغ سعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 38.95 جنيه للشراء، و39.45 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 

- كما وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم داخل بنك مصر إلى 39.45 جنيه بيعاً أما سعر الشراء 38.95 جنيه. 

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي 

- فيما يسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 38.98 جنيه للشراء، و39.15 جنيه للبيع. 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية 

- أما سعر الجنيه الإسترليني اليوم داخل بنك الإسكندرية يبلغ 39.08 جنيه للشراء، و39.58 جنيه للبيع.

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بقلم مريم حنفي