رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

بدء القرعة العلنية على 192 وحدة في مشروع «جنة» بالمنصورة

كتب:

ريهام مصطفى
11:11 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
القرعة العلنية للوحدات السكنية بمدينة المنصورة الجديدة

القرعة العلنية للوحدات السكنية بمدينة المنصورة الجديدة

بدأت القرعة العلنية للمواطنين المتقدمين على وحدات مشروع جنة مصر بمدينة المنصورة الجديدة، داخل الصالة المغطاة بستاد المنصورة الرياضي في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

بدء القرعة العلنية للوحدات المطروحة بمشروع جنة بالمنصورة الجديدة

وبحسب جهاز مدينة المنصورة الجديدة بلغ عدد المتقدمين للقرعة في مشروع جنة مصر بمدينة المنصورة الجديدة 5943 متقدمًا على 192 وحدة سكنية بمشروع جنة، ومن المقرر أن تبدأ القرعة العلنية لمشروع سكن مصر بالمدينة غدا الأربعاء.

مواصفات العمارات السكنية لمشروع جنة مصر بالمنصورة الجديدة 

وكشف جهاز مدينة المنصورة الجديدة عن مواصفات الواحدات السكنية في عمارات جنة مصر وهي كالتالي:

العمارة أرضي وخمسة أدوار بها مصعد كهربائي.

- محاط بسور وأمن للحراسة، وبه حمامات سباحة وحضانة ومنطقة كاملة لخدمات سكان الكمبوند.

- سعر المتر كاش 9 آلاف جنيه، ومتاح أقساط على 3 و5 و7 و10 سنوات محملة بالفوائد. 

- تطل من الناحية البحرية على ڤلل ثم البحر، وتطل من الناحية القبلية على عمارات سكن مصر.

وقال المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز المنصورة الجديدة، لـ«الوطن» عن خطوات استلام الشقق للفائزين بالقرعة العلنية يتوجه المواطن إلى جهاز مدينة المنصورة الجديدة لاستكمال باقي للإجراءات.

اقرأ المزيد:

افتتاح المرحلة الثانية من مدينة المنصورة الجديدة في 2024.. اعرف التفاصيل

تسليم 130 وحدة سكنية في مدينة المنصورة الجديدة أول يناير

نائب رئيس «المنصورة الجديدة»: مدينة ذكية تحقق إقامة راقية لمختلف الفئات

خطوط سير نقل طلاب جامعة المنصورة الجديدة من وإلى مدينة دمياط

وظائف شاغرة في جهاز مدينة المنصورة الجديدة.. الشروط والمواعيد
بقلم ريهام مصطفى