بدء القرعة العلنية على 192 وحدة في مشروع «جنة» بالمنصورة

بدأت القرعة العلنية للمواطنين المتقدمين على وحدات مشروع جنة مصر بمدينة المنصورة الجديدة، داخل الصالة المغطاة بستاد المنصورة الرياضي في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

بدء القرعة العلنية للوحدات المطروحة بمشروع جنة بالمنصورة الجديدة

وبحسب جهاز مدينة المنصورة الجديدة بلغ عدد المتقدمين للقرعة في مشروع جنة مصر بمدينة المنصورة الجديدة 5943 متقدمًا على 192 وحدة سكنية بمشروع جنة، ومن المقرر أن تبدأ القرعة العلنية لمشروع سكن مصر بالمدينة غدا الأربعاء.

مواصفات العمارات السكنية لمشروع جنة مصر بالمنصورة الجديدة

وكشف جهاز مدينة المنصورة الجديدة عن مواصفات الواحدات السكنية في عمارات جنة مصر وهي كالتالي:

العمارة أرضي وخمسة أدوار بها مصعد كهربائي.

- محاط بسور وأمن للحراسة، وبه حمامات سباحة وحضانة ومنطقة كاملة لخدمات سكان الكمبوند.

- سعر المتر كاش 9 آلاف جنيه، ومتاح أقساط على 3 و5 و7 و10 سنوات محملة بالفوائد.

- تطل من الناحية البحرية على ڤلل ثم البحر، وتطل من الناحية القبلية على عمارات سكن مصر.

وقال المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز المنصورة الجديدة، لـ«الوطن» عن خطوات استلام الشقق للفائزين بالقرعة العلنية يتوجه المواطن إلى جهاز مدينة المنصورة الجديدة لاستكمال باقي للإجراءات.