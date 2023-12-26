مقتل شخص وإصابة 24 في غارات أمريكية على 3 مواقع لفصائل عراقية

استمرت تداعيات وتأثيرات حرب غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي على المنطقة، إذ هاجمت فصائل مسلحة عراقية قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا؛ ردا على دعم واشنطن المستمر لمجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، فيما ترد القوات الأمريكية بقصف مواقع الفصائل المسلحة في العراق وسوريا بغارات جوية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من هذه الفصائل.

وآخر هذه التطورات، مقتل عنصر على الأقل من فصيل عراقي منضوٍ في «الحشد الشعبي» العراقي، وإصابة 24 آخرين بجروح، بينهم 8 من القوات الأمنية العراقية على إثر ضربات جوية استهدفت 3 مواقع في في مدينة الحلة مركز محافظة بابل وسط البلاد وفي محافظة واسط في جنوب العراق، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

البنتاجون: الضربات جاءت بتوجيه من بايدن

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، تنفيذ ضربات في العراق، بتوجيه من الرئيس جو بايدن، ضد 3 منشآت لكتائب «حزب الله» العراقية وجماعات تابعة لها، مضيفة في بيان، إن الضربة جاءت ردا على ردًا على الهجمات ضد قوات بلادها في العراق وسوريا، بما فيها الهجوم على قاعدة جوية أمريكية في أربيل عاصمة إقليم «كردستان العراق»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت فصائل مسلحة استهداف «قاعدة حرير» الجوية الواقعة بالقرب من أربيل، والتي تستضيف قوات أمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأصيب 3 جنود أمريكيين بينهم حالة حرجة، جراء هجوم باستخدام طائرة مسيرة مفخخة على القاعدة الجوية في أربيل، أحدهم حالته حرجة.

وفي وقت سابق، أحصت السلطات الأمريكية، 103 هجمات ضد قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، على خلفية دعم «واشنطن» لعملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو ضد قطاع غزة ردا على «طوفان الأقصى» في 7 اكتوبر الماضي.

القيادة المركزية الأمريكية: «واشنطن» ستحمي قواتها دائما

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا، أكد في وقت سابق، إن بلاده ستحمي قواتها دائماً، مضيفا أن الضربات تهدف إلى محاسبة العناصر المسؤولة بشكل مباشر عن الهجمات على قوات «التحالف الدولي» التي تقوده «واشنطن» في العراق وسوريا وتقليل قدرتها على مواصلة الهجمات، وفقا لما ذكره شبكة «رووداو» الإعلامية.

من جانبها، أدانت الحكومة العراقية، اليوم، الغارات الأمريكية على مواقع عسكرية عراقية، مشيرة في بيان، إلى أن الهجمات الأمريكية فعل عدائي واضح، ولا يصب في مسار المصالح المشتركة طويلة الأمد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».