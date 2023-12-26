أكاديمية الأزهر تنظّم 339 دورة تدريبية وحلقة نقاشية لتأهيل الوعاظ في 2023

كشف تقرير أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والدعاة عن جهود الأكاديمية عام 2023، إذ نفذت الأكاديمية العديد من الأنشطة في إطار دورها الدعوي والتعليمي وتأهيل الوعاظ والواعظات، وتمثل ذلك في تنظيم 132 دورةً تدريبيةً في مجالاتٍ متنوعة، و207 حلقات نقاشية وورش عمل، شاركَ فيها 3270 متدربا ومتدربة من الوعاظ والواعظات بالأزهر الشريف.

توجيهات أحمد الطيب لأكاديمية الأزهر

جاءت تلك الورش التدريبية، توجيهًا لتعليمات الإمام الأكبر للأزهر الشريف أحمد الطيب، وفقًا لما قاله الدكتور حسن الصغير رئيس الأكاديمية.

محاور الدورات التدريبية

وشملت الدورات التدريبية، 6 محاور على النحو التالي:

الأول منها: الأئمة والدعاة الوافدين، وعناوينها: «إعداد الداعية المعاصر، ومنهجية الرد على الشبهات، وتفكيك الفكر المتطرف، وفقه الأسرة في الإسلام، وفقه المواريث في الإسلام، وأسس التعايش السلمي».

وجاء المحور الثاني من الدورات التدريبية لوعاظ الأزهر الشريف، وتمثلت عناوينها في: «منهجية الرد على الشبهات، وآليات التعامل مع ذوي الهمم، ومعالم المنهج الأزهري، وتنمية المهارات الإعلامية، وتنمية المهارات اللغوية والأداء الخطابي، ودورة القدس والقضية الفلسطينية».

أما المحور الثالث للدورات التدريبية للسيدات واعظات الأزهر الشريف، وعناوينها: «آليات التعامل مع ذوي الهمم، تنمية المهارات اللغوية والأداء الخطابي، القدس والقضية الفلسطينية».

المحور الرابع الدورات التدريبية لوعاظ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وجاءت عناوينها: «تفكيك الفكر المتطرف، والفقه المذهبي».

والمحور الخامس، يخص الدورات التدريبية للأئمة والسيدات الواعظات بوزارة الأوقاف، في إطار المبادرة الرئاسية التي يرعاها السيد رئيس الجمهورية؛ لبناء الوعي الصحيح للوعاظ على مستوى الجمهورية.

فيما جاء المحور السادس، حول الدورات التدريبية لخريجات شعبة الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة، بعنوان «مفتية الغد»، واشتملت على ورشتين للارتقاء بالطالبات في أصول الدين والفتوى.

وما تمّ التركيز عليه من قضايا في الدورات: «كيفية التعامل الأمثل مع القضايا الخلافية، والتدريب على فنون الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام، وإرشاد المجتمع نحو قضية فلسطين».