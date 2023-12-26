«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس ليلة رأس السنة.. «هتمطر ولا لأ؟»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة وآخر أيام 2023، حيث تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بمعرفة أحوال الطقس قبل الخروج والاحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد 2024.

حالة الطقس آخر أيام 2023

وذكر تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، وفق الخرائط الطقسية والصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، أنّ الأجواء ستكون مستقرة في آخر أيام العام الجاري وليلة الكريسماس، ولا يوجد أي تقلبات جوية أو انخفاض غير طبيعي في درجات الحرارة.

وأوضح التقرير أنّه يُتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ومحافظات شمال الدلتا ومصر الوسطى وصولا إلى شمال الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 22 لـ23 درجة، وتصبح مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وتصل إلى 25 درجة خلال ساعات النهار.

حالة الطقس ليلة الكريسماس

وأشار التقرير انه مع بداية ساعات المساء، يسود طقس مائل للبرودة فى اول الليل، وبارد في ساعات الليل المتأخرة على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 09 لـ13 درجة.

استمرار الشبورة الصباحية

وأكدت الأرصاد الجوية، استمرار الشبورة المائية صباحا على الطرق الرابطة بين المحافظات بدءا من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، والقريبة من المسطحات الزراعية والمائية.