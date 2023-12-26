«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. وأمطار خفيفة على عدّة مناطق
كتب:
انتصار الغيطانى
10:47 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
حالة الطقس اليوم
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء على جميع أنحاء الجمهورية، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية للبلاد على فترات متقطعة.
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ طقس اليوم مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الدلتا، وصولا إلى شمال الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
نشاط للرياح
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد، أنّ عدّة مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، تشهد رياح نشطة على فترات متقطعة.
حالة البحرين الأحمر والمتوسط
وعن حالة البحر المتوسط، أوضحت هيئة الأرصاد أن ارتفاع الأمواج يكون خفيف إلى معتدل بمعدل (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية، بينما ترتفع الأمواج في البحر الأحمر وتتراوح شدّتها بين خفيفة إلى معتدلة (1 إلى 1.75) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
القاهرة 22 14
أكتوبر 21 12
بنها 22 13
دمنهور 22 12
وادي النطرون 22 13
كفر الشيخ 22 13
المنصورة 22 13
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 22 12
طنطا 21 12
دمياط 21 14
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 22 14
السويس 23 14
العريش 22 12
رفح 22 11
رأس سدر 26 15
نخل 20 06
كاترين 16 04
الطور 23 14
طابا 22 14
شرم الشيخ 26 18
الإسكندرية 22 13
العلمين 22 14
مطروح 21 12
السلوم 20 11
سيوة 20 13
رأس غارب 26 15
الغردقة 26 16
سفاجا 27 16
مرسى علم 27 17
شلاتين 27 20
حلايب 25 21
أبو رماد 27 21
رأس حدربة 27 22
الفيوم 22 12
بني سويف 22 11
المنيا 22 09
أسيوط 23 09
سوهاج 23 11
قنا 24 12
الأقصر 25 12
أسوان 26 13
الوادي الجديد 25 06
أبو سمبل 24 13