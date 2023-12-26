«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. وأمطار خفيفة على عدّة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء على جميع أنحاء الجمهورية، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية للبلاد على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ طقس اليوم مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الدلتا، وصولا إلى شمال الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

نشاط للرياح

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد، أنّ عدّة مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، تشهد رياح نشطة على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وعن حالة البحر المتوسط، أوضحت هيئة الأرصاد أن ارتفاع الأمواج يكون خفيف إلى معتدل بمعدل (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية، بينما ترتفع الأمواج في البحر الأحمر وتتراوح شدّتها بين خفيفة إلى معتدلة (1 إلى 1.75) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

القاهرة 22 14

أكتوبر 21 12

بنها 22 13

دمنهور 22 12

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 22 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 22 12

طنطا 21 12

دمياط 21 14

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 14

السويس 23 14

العريش 22 12

رفح 22 11

رأس سدر 26 15

نخل 20 06

كاترين 16 04

الطور 23 14

طابا 22 14

شرم الشيخ 26 18

الإسكندرية 22 13

العلمين 22 14

مطروح 21 12

السلوم 20 11

سيوة 20 13

رأس غارب 26 15

الغردقة 26 16

سفاجا 27 16

مرسى علم 27 17

شلاتين 27 20

حلايب 25 21

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 27 22

الفيوم 22 12

بني سويف 22 11

المنيا 22 09

أسيوط 23 09

سوهاج 23 11

قنا 24 12

الأقصر 25 12

أسوان 26 13

الوادي الجديد 25 06

أبو سمبل 24 13