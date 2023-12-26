ناقد فني يشيد بأداء السينما المصرية خلال 2023: عودة قوية لنجوم الشاشة

قال الناقد الفني شريف شرف، إن الإنتاج السينمائي المصري شهد في 2023 تطورًا كبيرًا في الجودة والكم، وعاد عدد من النجوم إلى السينما مرة أخرى، مثل عودة مصطفى قمر في فيلم «أولاد حريم كريم»، والفنانة إسعاد يونس في فيلم «عصابة عظيمة»، والذي يجرى عرضه خلال أيام في موسم أفلام رأس السنة.

عودة النجوم إلى السينما مرة أخرى

وقال الناقد الفني خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN» إن فيلم «كيرا والجن» أحد أهم أفلام السنة، إذ استغرق فترة طويلة في التصوير للوصول إلى درجة الجودة الإنتاجية والإخراجية المتميزة، والتي كان على رأسها المخرج الموهوب مروان حامد، بالإضافة إلى وجود كاتب متميز مثل أحمد مراد، وطاقم عمل من أهم الممثلين الحاليين مثل كريم عبد العزيز وأحمد عز.

تطوير جودة العمل الفني

وأوضح أن دراما وأفلام المنصات ساهمت بشكل كبير في زيادة وتطوير جودة العمل الفني، وعودة الإقبال الجماهيري مرة أخرى إلى الدراما والأفلام المصرية بعد فترة من الفتور، مؤكدا أن السينما المصرية في طريقها إلى التطور والازدهار، وأنها قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن يستمر هذا التطور في السنوات المقبلة، ما سيجعل السينما المصرية أكثر قوة وتأثيرًا في الساحة الفنية العالمية.