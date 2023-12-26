وكيلا «التعليم» و«الأوقاف» في بني سويف يكرمان حفظة القرآن بمدرسة ابتدائية

كرّم وكيلا وزارتي التربية والتعليم والأوقاف في محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عددا من حفظة القرآن الكريم بمدرسة علي عبد العزيز الابتدائية بإدارة ناصر التعليمية، في احتفالية كبرى داخل المدرسة بحضور أعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور.

احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم في مدرسة ببني سويف

ونظمت إدارة مدرسة علي عبد العزيز الابتدائية بإدارة ناصر التعليمية، احتفالية كبرى داخل فناء المدرسة، وذلك لتكريم حفظة القرآن الكريم من التلاميذ بحضور الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، والقانوني علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، الدكتورة نبيلة فتحي مدير إدارة ناصر التعليمية.

تكريم الفائزين يغرس في نفوس التلاميذ عظمة الدين الإسلامي

وفي مستهل كلمته رحب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف بالحضور، معربًا عن سعادته بمشاركته في تلك الاحتفالية، لتكريم أبنائه الطلاب حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم، مؤكدًا على أن تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم يغرس في نفوس الطلاب عظمة الدين الإسلامي وما يحمله من معان سامية وتقديرًا لجهودهم في حفظ وتعلم كتاب الله.

تعليم بني سويف: الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتفعيل الأنشطة التربوية

وقال وكيل تعليم بني سويف للفائزين، " انتم نموذج يحتذى به وكونوا حريصون على التحلي بأخلاق القرآن، وان وزارة التربية والتعليم، تولي اهتماماً كبيرًا بتفعيل الأنشطة التربوية في مختلف المجالات سواء الدينية أو الثقافية أو الرياضية أو الفنية، والتي تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية والتي تعمل على بناء جيل جديد قادر على مواجهة التحديات.