«الإسكان»: 5 استراتيجيات رئيسية لتحسين جودة الحياة والبيئة العمرانية

أعلن الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن رؤية الدولة المصرية لتحسين جودة الحياة، وجودة البيئة العمرانية، تتلخص في 5 استراتيجيات رئيسية هي:

1- إعادة استخدام الأراضي غير المستغلة.

2 - الحفاظ على المناطق التاريخية.

3 - تحسين جودة الطرق ومنظومة النقل.

4 - تطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة.

5 - توفير السكن الملائم بأسعار مناسبة للجميع.

وأضاف خلال تصريحات صحفية أن المشروعات الجاري تنفيذها الآن بكل محافظات الجمهورية، تأتي في إطار هذه الاستراتيجيات، وفي مقدمتها:

1- مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة.

2 - مشروع ممشى أهل مصر.

3 - مشروع تطوير المناطق غير الآمنة.

4 - مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، وغيرها من المشروعات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا، ما هي إلا تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية «مصر 2052» والذي يشرف على تنفيذه الرئيس عبدالفتاح السيسي وسخّر الجهود الطاقات لتطبيق هذه المشاريع على أرض الواقع ، لصالح المواطن خاصةً محدودي ومتوسطي الدخول.

مساعد وزير الإسكان: نعمل على تطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن تقدم وضع منظومة مياه الشرب والصرف الصحي فى مصر، وتقدم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع محافظات الجمهورية، حيث جرى تنفيذ 2330 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2014، حتى الآن ، وهو جهد غير مسبوق، كما ارتفعت نسبة خدمات صرف صحى بالمناطق الريفية من 12: 43% منذ عام 2014، ومن المقرر أن يتم تغطيتها بشكل كامل مع نهاية مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف والقرى المصرية.

إسماعيل: خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر لتلبية الاحتياجات المتزايدة

وأضاف: «حققنا طفرة كبيرة في مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، كما حققنا تقدما ملحوظا في مجال التعامل مع مياه الصرف الزراعي، من خلال اعتماد سياسة إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة وفقا لأحدث النظم العالمية، بدلاً من التخلص منها، كما كان يحدث من قبل، لتعظيم الاستفادة القصوى من الموارد المائية، و الاستفادة من الحمأة الناتجة من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي ، لاستخدامها في إنتاج الغاز».

وأضاف إسماعيل أنه جرى تم وضع خطة استراتيجية جديدة لتحلية مياه البحر، من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه وخاصة في مناطق التنمية الجديدة، والسواحل الشمالية، وشبة جزيرة سيناء .