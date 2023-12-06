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عضو «حملة السيسي»: الأحزاب الداعمة للمرشح قدمت نموذجا مختلفا على أرض الواقع

كتب:

محمد أباظة
08:40 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
مؤتمر حزب مستقبل وطن

مؤتمر حزب مستقبل وطن

قال النائب أحمد بهاء شلبي عضو هيئة مكتب الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أن حزبه «حماة الوطن» من أوائل الأحزاب التي دعمت الرئيس السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية، إيمانا بجهود في قيادة الدولة المصرية.

دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكد في كلمته بمؤتمر حزب «مستقبل وطن»، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، أن الأحزاب والقوى السياسية الداعمة للرئيس السيسي، قدمت نموذجا مختلفا وسياسة بمفهوم جديد على أرض الواقع، سواء كان ذلك في تكوين الحملة الرسمية أو تحركاتها في مختلف محافظات الجمهورية حيث التعاون من أجل الوطن والمواطن.

رسالة مهمة بشأن رؤية المواطن

أكد عضو هيئة مكتب حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن المؤتمرات الحاشدة التي تعقدها الأحزاب ومنها مستقبل وطن تمثل رسالة مهمة بشأن رؤية المواطن لجهود الرئيس من أجل فئات المجتمع.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.