جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة بني سويف.. «تبدأ 17 يناير»

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة بني سويف نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، التي تنطلق الأربعاء 17 يناير المقبل حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة بني سويف

وأشارت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إلى أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة بني سويف، للعام الدراسي الحالي 2023/2024 الصف الثالث الإعدادي الشهادة الإعدادية يبدأ في الفترة من 17 إلى 24 يناير 2024، رسمي وخاص عربي ــ لغات كالتالي:

الأربعاء 17 يناير 2024: اللغة العربية والخط العربي الإملاء

الأربعاء 17 يناير 2024: التربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط

الخميس 18 يناير 2024: الدراسات الاجتماعية

الخميس 18 يناير 2024: الكمبيوتر تكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024: اللغة الأجنبية

الإثنين 22 يناير 2024: الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024: التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024: الجبر والإحصاء

الثلاثاء 23 يناير 2024: التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024: العلوم.

مراعاة الإجازات الرسمية

وقال الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، في تصريحات صحفية، إن مواعيد الامتحانات راعت إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية بينهما عيدي الميلاد والغطاس للمسيحيين، بجانب عطلة عيد الشرطة، بالإضافة إلى إجراء الامتحانات بنظام الفترة الواحدة تجنباً لحدوث أي تغيرات في حالة الطقس والمناخ أثناء فصل الشتاء وبسبب قصر فترات النهار في تلك الفترة.

وكانت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، اعتمدت جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية.