500 ألف وحدة سكنية جديدة بأسعار مخفضة في عواصم المحافظات والمدن الكبرى

في إطار جهود الحكومة المصرية لتوفير السكن الملائم للمواطنين، أعلن المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، عن مبادرة لتطوير عواصم ومحافظات المدن الكبرى، والتي تستهدف إنشاء 500 ألف وحدة سكنية جديدة بأسعار مخفضة.

وأوضح «صديق»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تم الانتهاء منها، تضمنت إنشاء 100 ألف وحدة سكنية، منها 60 ألف وحدة تابعين للصندوق، ولاقت إقبالا غير عادي، حيث تم بيع جميع الوحدات في بعض المشروعات خلال الأسبوع الأول من طرحها.

تعجيل المرحلة الثانية من الطرح

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضارية، أن المستهدف كان غلق الحجز على نهاية الشهر الجاري، ولكن بسبب الإقبال الكبير، سيتم تعجيل المرحلة الثانية من الطرح، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد أن الصندوق لا يسعى إلى الربح من هذه المبادرة، بل يهدف إلى التنمية الحضارية والعمرانية داخل المدن القائمة، وتوفير السكن الملائم للمواطنين بأسعار في متناول الجميع، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى تحقيق معادلة صعبة للغاية، وهي توفير السكن الملائم في قلب المدن القائمة، وبأسعار في متناول الجميع.