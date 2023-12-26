جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة سوهاج.. يستمر 6 أيام

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في المدارس العامة والرسمية لغات والخاصة والدولية، والذي يستمر لمدة 6 أيام، سواء كانت رئيسية أو لا تضاف للمجموع أو فرعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة سوهاج، وفقا لمديرية التربية والتعليم كالتالي:

- يوم الأربعاء 17 يناير: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية.

- يوم الخميس 18 يناير: امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- يوم الأحد 21 يناير: امتحان العلوم والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 22 يناير: امتحان اللغة الأجنبية.

- يوم الثلاثاء 23 يناير: امتحان الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأربعاء 24 يناير: امتحان الدراسات الاجتماعية.

موعد امتحانات المستوى الرفيع

بينما حددت التربية والتعليم بسوهاج أيام خلال شهر ديسمبر لإمتحانات المستوى الرفيع للغات، كالتالي:

- امتحان المستوى الرفيع للمدارس الخاصة واللغات الرسمية الإنجليزية يوم 25 ديسمبر.

- امتحان المستوى الرفيع للمدارس الخاصة واللغات الرسمية الفرنسية والألمانية اليوم 26 ديسمبر.

ضوابط امتحانات الفصل الدراسى الأول بسوهاج

- تخصيص 20 دقيقة من امتحان اللغة العربية للإملاء.

- تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية أثناء الامتحانات.

- التباعد في المسافات بين الطلاب .

- وجود زائرة صحية أو طبيب بكل لجنة.

- تطبيق القرارات الوزارية الخاصة بالطلاب المدمجين.