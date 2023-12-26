جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة سوهاج.. يستمر 6 أيام
كتب:
شيماء دراز
02:20 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
مديرية التربية والتعليم في سوهاج
أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في المدارس العامة والرسمية لغات والخاصة والدولية، والذي يستمر لمدة 6 أيام، سواء كانت رئيسية أو لا تضاف للمجموع أو فرعية.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي
وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة سوهاج، وفقا لمديرية التربية والتعليم كالتالي:
- يوم الأربعاء 17 يناير: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية.
- يوم الخميس 18 يناير: امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية.
- يوم الأحد 21 يناير: امتحان العلوم والتربية الدينية.
- يوم الاثنين 22 يناير: امتحان اللغة الأجنبية.
- يوم الثلاثاء 23 يناير: امتحان الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
- يوم الأربعاء 24 يناير: امتحان الدراسات الاجتماعية.
موعد امتحانات المستوى الرفيع
بينما حددت التربية والتعليم بسوهاج أيام خلال شهر ديسمبر لإمتحانات المستوى الرفيع للغات، كالتالي:
- امتحان المستوى الرفيع للمدارس الخاصة واللغات الرسمية الإنجليزية يوم 25 ديسمبر.
- امتحان المستوى الرفيع للمدارس الخاصة واللغات الرسمية الفرنسية والألمانية اليوم 26 ديسمبر.
ضوابط امتحانات الفصل الدراسى الأول بسوهاج
- تخصيص 20 دقيقة من امتحان اللغة العربية للإملاء.
- تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية أثناء الامتحانات.
- التباعد في المسافات بين الطلاب .
- وجود زائرة صحية أو طبيب بكل لجنة.
- تطبيق القرارات الوزارية الخاصة بالطلاب المدمجين.