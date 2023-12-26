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إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الري في المحلة الكبرى

كتب:

رفيق محمد ناصف
03:43 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
إزالة تعديات على أملاك الدولة

إزالة تعديات على أملاك الدولة

نفذت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمركز ومدينة المحلة الكبرى حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 9 تعديات.

تعديات على أملاك الري

وقال اللواء عمرو محمد فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إن حملة مكبرة تم تنفيذها اليوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية، أسفرت عن  إزالة 5 حالات من التعديات على الأرض الزراعية بمساحة 5 قراريط و14 سهما، عبارة عن 3 حالات بناء بالبلوك بالجابرية وحجرة بالبلوك، وسور بالبلوك بالبنوان، كما أضاف أنه تم إزالة 4 حالات من التعديات على أملاك الري بغرب المحلة بإجمالي مساحة 39 مترا عبارة عن أكشاك صاج بصفط تراب.

يذكر أنه تم إيقاف عدد من مخالفات البناء بمركز المحلة شملت إيقاف شدة خشبية لدور أول علوى بمساحة 190 متر خارج الحيز العمراني بميت الليت، وشدة خشبية لدور ثاني علوي بمساحة 160 مترا خارج الحيز العمراني في دمرو، وشدة خشبية بالصور الثالث العلوي بمساحة 80 مترا في محلة أبو علي.

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بقلم رفيق محمد ناصف