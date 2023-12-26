دموع الفرحة تزين إعلان الفائزين بوحدات مشروع «جنة» بالمنصورة الجديدة

فرحة عارمة ضجت بالصالة المغطاة في استاد المنصورة الرياضي وتعالت الزغاريد ودموع الفرحة بعد إعلان أسماء الفائزين بالوحدات السكنية المطروحة لمشروع «جنة مصر» بمدينة المنصورة الجديدة، في محافظة الدقهلية.

إعلان أسماء الفائزين بقرعة مشروع جنة بالمنصورة الجديدة

وبعيون باكية تقول إيمان منصورة، إحدى الفائزات بوحدة سكنية بمشروع جنة بالمنصورة الجديدة لـ«الوطن»: «عندما أعلنوا اسمي لم أصدق أبدًا لدرجة أنني ذهبت إلى اللجنة للتأكد من إعلان اسمي وتأكدت من أكثر من شخص السعادة تتملكني ولا أستطيع التعبير عنما بداخلي كنت أدعو الله كثيرا واستجاب لدعائي، لم أستطع أن أتمالك دموعي».

أوضح رضا محمد فوزي أحد الفائزين بالمشروع: «عندما سمعت اسمي لدي شعور لا يوصف لكنني أشعر بسعادة غامرة وفرحة كبيرة، ونجلي كنت متفائلا جدا وأخبرني هنكسب الشقة يابابا وبالفعل تحققت الأمنية، مدينة المنصورة الجديدة من المدن الجميلة والراقية وتستحق أن نقدم في وحداتها الفخمة».

قال جمعة محمود أحد الفائزين بمشروع جنة مصر بالمنصورة الجديدة: «كان لدي أمل كبير بالفوز بالوحدة السكنية وكان عندي ثقة كبيرة في الله بأنه سيستجيب لدعائي وبالفعل سمعت اسمي ولساني عاجز عن التعبير من شدة الفرحة، والمنصورة الجديدة من أهم الإنجازات التي حدثت في تاريخ مصر مدينة ذكية ومتكاملة وكان لدي إصرار وتصميم على التقديم فيها».

5943 مواطنا على 192 وحدة في مشروع جنة بالمنصورة الجديدة

بدأت القرعة العلنية اليدوية داخل استاد المنصورة الرياضي على وحدات مشروع جنة مصر بمدينة المنصورة الجديدة، وبلغ عدد المتقدمين في القرعة 5943 مواطنا على 192 وحدة مطروحة من مشروع جنة.