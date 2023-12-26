جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الصناعي «ترم الأول» في جنوب سيناء

أعلن محمد حامد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الثانوية الصناعية عام، موضحا أنه جرى تجهيز اللجان وتشكيل غرفة عمليات داخل المديرية، لمتابعة سير الامتحانات مع الالتزام.

وأضاف أن الامتحانات العملية والمعملية ستبدأ قبل الامتحانات النظرية، وتحدد عدد الدفعات حسب إمكانيات كل قسم، وتبدأ الامتحانات في تمام الساعة الثامنة صباحا، والتربية العسكرية تبدأ يوم 4 يناير نظري وعملي.

جداول امتحانات الصف الأول الثانوي الصناعي

الثلاثاء 9 يناير: امتحان مادة اللغة العربية+ امتحان مادة التربية الدينية.

الأربعاء 10 يناير: امتحان مادة التربية الوطنية ومدة الامتحان ساعة ونصف، وامتحان اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 11 يناير: امتحان مادة الرياضة العامة، وامتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

السبت 13 يناير: امتحان مادة الكيمياء+ امتحان مادة أساسيات هندسة كهربائية ومدة الامتحان 3 ساعات لشعبة التركيبات الكهربائية، وامتحان مادة التكنولوجيا العامة، لمدة ا3 ساعات لشعبة سيارات وتبريد، وامتحان مادة التكنولوجيا العامة الفترة الثانية لمدة ساعتين ونصف لشعبة اللحام والخراطة، وامتحان مادة جيولوجيا البترول لمدة ساعة ونصف لشعبة البترول.

كما يعقد في نفس اليوم امتحان مادة عمليات نجارة، والتكنولوجيا العامة فترة ثانية لشعب إصلاح وصيانة معدات الغوص والمحركات البحرية، وامتحان مادة التكنولوجيا التخصصية لقسم شبكات المياه وامتحان مادة التراكيب النسيجية لشعبة التريكو الآلي والملابس الجاهزة، ومادة العدادات والتطبيقات لشعبة زخرفه وإعلان.

الاحد 14 يناير: امتحان مادة فيزياء، ومادة تركيب الآلات والمعدات لشعبة التريكو الآلي والملابس الجاهزة، وامتحان مادة تركيب الخامات والمواد لشعبة الزخرفة والإعلام، وامتحان مادة خامات لشعب التبريد والمحركات البحرية والصيانة وإصلاح محركات الغوص.

الاثنين 15 يناير: امتحان مادة الرسم الفني لجميع التخصصات.

الثلاثاء 16 يناير: امتحان مادة الأمن الصناعي، وامتحان مادة ميكانيكا حفر الآبار لشعبة البترول، وامتحان مادة تركيب الأجهزة والمعدات لشعب زخرفة وإعلان، ومادة تكنولوجيا الخامات لشعبة ملابس جاهزة وتريكو آلي، وامتحان مادة أجهزه قياس كهربائية لشعب سيارات ولحام وخراطة، ومادة أجهزه قياس لشعب التبريد والمحركات البحرية وإصلاح وصيانة أدوات الغوص، وامتحان مادة خامات ومعدات ومدة الإمتحان ساعتان لشعبة نجارة الأثاث

الأربعاء 17 يناير: امتحان مادة تكنولوجيا عامة لشعبة بترول، وامتحان مادة مبادئ كهرباء لشعب اللحام والخراطة ونجارة الأثاث، وامتحان مادة كهرباء لشعب تبريد ومحركات بحرية وإصلاح وصيانة معدات الغوص.