محافظ الغربية يتفقد المركز التكنولوجي ومنافذ البيع المتنقلة بزفتى

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمتغيرات المكانية بمركز ومدينة زفتى، استمرارا للمتابعة المستمرة والتواصل مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم والاستماع لمطالبهم وشكواهم مع متابعة تيسير الإجراءات لتلبية مطالبهم.

شدد المحافظ على جميع العاملين بالمركز التكنولوجي بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة في إطار القانون حيث إن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات المحافظة.

السلع الغذائية

كما تفقد محافظ الغربية منافذ البيع المتنقلة التي تجوب المدن والقرى لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتضم السيارات مجموعة من السلع الغذائية الأساسية وعلى رأسها (السكر، الأرز، الزيت، الحبوب، الشاي، العسل، المكرونة، إلى جانب اللحوم والأسماك بأنواعها).

الحملات التفتيشية

وأكد محافظ الغربية، أنه يتابع عن كتب الحملات التفتيشية اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين، الصحة والطب البيطري، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق بالإضافة إلى متابعة معارض «معا ضد الغلاء» التي تم افتتاحها حديثا، وذلك من خلال الحملات المستمرة على كافة منافذ البيع للتأكد من توافر السلع وعدم الزيادة في أسعارها والقضاء على الاحتكار.

واختتمت الجولة بتفقد محافظ الغربية رصف طريق نهطاي - الضبابشة ضمن أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.