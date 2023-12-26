جدول امتحانات منتصف العام للصف الثاني الثانوي في 6 محافظات

أعلنت مديريات التربية والتعليم بعدد من المحافظات، جدول امتحانات منتصف العام 2024 للصف الثاني الثانوي الذي يستمر لمدة أسبوعين فأكثر، يجري امتحان الطلاب خلالهما ما بين 6 أو 8 أيام لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

ويضم جدول امتحانات منتصف العام 2024 للصف الثاني الثانوي في المحافظات موعد اختبار كل مادة والوقت المحدد لها، وضوابط الامتحانات بالمواد الفرعية والأساسية للمدارس العامة والرسمية واللغات.

جدول امتحانات منتصف العام 2024 للصف الثاني الثانوي في 6 محافظات

وتنشر «الوطن» جدول امتحانات منتصف العام 2024 للصف الثاني الثانوي في 6 محافظات وفقًا لمديريات التربية والتعليم كالتالي:

جدول امتحانات منتصف العام 2024 للصف الثاني الثانوي في سوهاج

- يوم الأحد 14 يناير، اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 16 يناير، الكيمياء، وعلم النفس والاجتماع، ورياضة والفلسفة والمنطق.

- يوم الخميس 18 يناير، اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الاثنين 22 يناير، جبر وتفاضل وحساب مثلثات، والأحياء، والجغرافيا.

- يوم الأربعاء 24 يناير، اللغة الأجنبية الثانية، والفيزياء، والتاريخ.

جدول امتحانات نصف العام 2024 للصف الثاني الثانوي بالفيوم

- الأحد 14 يناير، امتحان اللغة العربية، والكيمياء لـ«علمي» والجغرافيا لـ«أدبي».

- الثلاثاء 16 يناير، امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

- الخميس 18 يناير، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وامتحان مادة تطبيقات الرياضيات لطلاب الشعبة العلمية وامتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الأحد 21 يناير، امتحان الفيزياء، يليه امتحان علم النفس والاجتماع لطلاب «أدبي»، وامتحان الفيزياء لطلاب «علمي».

- الثلاثاء 23 يناير، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، و امتحان مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية.

جدول امتحانات نصف العام 2024 للصف الثاني الثانوي بالإسماعيلية

- يوم الأحد 14 يناير، امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الثلاثاء 16 يناير، امتحان مادة الفيزياء، ومادة الجغرافيا، و الرياضيات، والفلسفة والمنطق.

- يوم الخميس 18 يناير، اللغة العربية.

- يوم الاثنين 22 يناير، الكيمياء،و التاريخ، و أحياء،و علم النفس وعلم الاجتماع.

- يوم الأربعاء 24 يناير، جبر وتفاضل وحساب مثلثات، واللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات نصف العام 2024 للصف الثاني الثانوي بالجيزة

- يوم الأحد 14 يناير، مادة اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 16 يناير، اللغة الأجنبية الثانية، والتاريخ والفيزياء.

- يوم الخميس 18 يناير، الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

- يوم الإثنين 22 يناير، الفلسفة والمنطق، وعلم النفس والاجتماع والأحياء والكيمياء.

- يوم الثلاثاء 23 يناير، الجغرافيا والفيزياء

- يوم الأربعاء 24 يناير، اللغة الأجنبية الأولى.

جدول امتحانات نصف العام 2024 للصف الثاني الثانوي بالمنوفية

- يوم الأحد 14 يناير، اللغة العربية.

- يوم الاثنين 15 يناير ، الرياضيات، وعلم النفس وعلم الاجتماع.

- يوم الثلاثاء 16 يناير، الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

- يوم الأربعاء 17 يناير، الفلسفة والمنطق، والأحياء.

- يوم الخميس 18 يناير ، التاريخ، والكيمياء.

- يوم الأحد 21 يناير، الفيزياء، والجغرافيا.

- يوم الاثنين 22 يناير، اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الثلاثاء 22 يناير 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

جدول امتحانات نصف العام 2024 للصف الثاني الثانوي بالشرقية

- يوم الأربعاء 10 يناير، اللغة العربية.

- يوم السبت 12 يناير، الكيمياء وعلم النفس وعلم الاجتماع.

- يوم الاثنين 15 يناير، الرياضيات .

- يوم الأربعاء 17 يناير ، الأحياء والفلسفة والمنطق.

- يوم الأحد 21 يناير ، اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الثلاثاء 22 يناير، الفيزياء والتاريخ و اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الخميس 25 يناير، رياضيات وجغرافيا.