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خبير في الشؤون الروسية: الغرب ورط نفسه في دعم أوكرانيا

كتب:

مريم جاد
05:19 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الدكتور سمير أيوب

الدكتور سمير أيوب

قال الدكتور سمير أيوب الخبير في الشؤون الروسية، إنه مع قرب نهاية العام الجاري، تبين فشل الهجوم الأوكراني المضاد، وتورط الغرب الذي دعم كييف في هذا الهجوم، مؤكدا أن أوكرانيا ستحقق فيه انتصارات ولم يحدث ذلك.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب على قناة القاهرة الإخبارية، أن أوكرانيا والدول الغربية لا يمكن أن تتحدث عن فشل هذا الهجوم لأن مجرد الحديث عن فشل هذا الهجوم يعني هزيمة لهم.

القوات الروسية تستولي على مدينة مارينكا

ولفت إلى أنه على العكس، القوات الروسية استولت على مدينة حيوية وهي مارينكا الاستراتيجية، التي يمكن أن تبعد مرمى المدفعية الأوكرانية عن عاصمة إقليم دونيستك.

وأوضح أن هناك جناحين في النظام الأوكراني؛ الأول الجانب المتطرف الذي يريد الاستمرار في الحرب، والثاني منفتح على مفاوضات تنهي الحرب.

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بقلم مريم جاد