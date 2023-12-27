احذر التعامل ببطاقة شخصية منتهية.. يعرضك لدفع غرامة تصل إلى 200 جنيه

حذّر المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي، المواطنين من التعامل ببطاقة شخصية منتهية، مؤكداً أن ذلك يعرضهم لعقوبة الغرامة المالية.

تجديد بطاقة الرقم القومي

وأوضح «الحديدي»، في تصريح لـ«الوطن»، أنَّ البطاقة الشخصية من أهم المستندات الرسمية التي يحتاجها المواطن في كل تعاملاته، سواء الحكومية أو الخاصة، لافتاً إلى أنَّ القانون يلزم المواطنين بتجديدها كل 10 سنوات.

عقوبة التعامل ببطاقة شخصية منتهية

وأضاف أنَّ التعامل ببطاقة شخصية منتهية، سواء كانت تحتوي على بيانات قديمة أو كانت منتهية الصلاحية، يعرض المواطن لغرامة مالية تتراوح بين 100 و200 جنيه، وذلك وفقاً للمادة 48 من قانون الأحوال المدنية.

وشدد الخبير القانوني، على ضرورة حرص المواطنين على تجديد بطاقة الرقم القومي في موعدها المحدد، أو في حال تغيير أي من البيانات الواردة بها، وذلك لتلافي العقوبات القانونية.