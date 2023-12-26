أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26-12-2023

تشهد أسعار الذهب تقلبات ملحوظة داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، منذ تعاملات أمس، في ظل استقرار سوق الصاغة الفترة الحالية.

وترصد السطور التالية أسعار الذهب في مصر الآن، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 3260 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

- كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف التعاملات المسائية 3725 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة إلى 2794 جنيها للشراءً.

أسعار الذهب في مصر

- وعن سعر جرام الذهب عيار 14 في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء يسجل 2179 جنيها للشراء.

- بينما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 داخل محلات الصاغة 1863 جنيها.

سعر جنيه الذهب

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب وصل اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة إلى 26 ألفا و80 جنيها.

- أما سعر الأونصة الآن في مصر وصل إلى 115 ألفا و870 جنيها للشراء.