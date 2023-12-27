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جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي في شماء سيناء

كتب:

حسين إبراهيم
09:25 ص | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي بشمال سيناء

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي بشمال سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، جدول امتحانات نصف العام «الترم الدراسي الأول»، للصفين الأول والثاني الإعدادي.

وجاء جدول الامتحانات لعام 2024 كالتالي:

- الثلاثاء 9 يناير اللغة العربية والخط العربي، والإملاء، من 9 إلى 30 : 11

- التربية الدينية من 12 إلى الواحدة والنصف

- الأربعاء 10 يناير، علوم من 9 إلى 11 صباحا.

جبر والإحصاء من الساعة 30 : 11 الى الواحدة والنصف

- الخميس 11 يناير

الهندسة من الساعة 9 إلى 11

الكمبيوتر وتكنولوجيا من 11 ونصف إلى الساعة 12 ونصف

- السبت 13 يناير

اللغة الإنجليزية من الساعة 9 إلى الساعة 11

التربية الفنية من 11 ونصف إلى الساعة 1 والنصف

- الأحد 14 يناير

الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 11

جدول امتحانات المدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة لغات

يعقد امتحان المستوى الرفيع للغة الأجنبية الأولى «اللغة الإنجليزية» يوم الأربعاء 3 يناير

وزمنها ساعتان من الساعة 9 إلى الساعة 11

اللغة الأجنبية الثانية «اللغة الفرنسية» زمنها ساعة ونصف

تبدأ من الساعة 11 ونصف إلى الساعة الواحدة.

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