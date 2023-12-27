ماذا يفعل الطالب حال ضياع التابلت المدرسي؟.. وكيل «تعليم الشرقية» يوضح

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إن طلاب الثانوية العامة في الصفين الثاني والثالث يمكنهم الحصول على تابلت جديد من الوزارة في حال فقدان التابلت الخاص بهم والذي تسلموه من قبل في عامهم الأول بالثانوية العامة عند التحاقهم بالصف الأول الثانوي.

وتستعرض «الوطن» كيفية حصول الطالب على تابلت في حاله فقدانه أو ضياعه مجددا من الوزارة، بحسب ما أوضحه المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية.

ماذا لو فقد الطالب تابلت المدرسة؟

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن هناك مشكلة قد تقابل الطلاب بالمرحلة الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الطلاب قد يفقدون التابلت أو يحدث ويتلف ولم يعد صالحا وهو الأداة والوسيلة الوحيدة التي يمكنهم استخدامها في مذاكرة دروسهم وواجباتهم لاجتياز الثانوية العامة بأمان دون تعثر.

أضاف الرشيدي أن الطالب الذي يفقد التابلت المدرسي يمكنه أن يحرر محضرا يتم إرساله من خلال «التطوير بمديرية التعليم» إلى الوزارة، وبذلك قد تمنحه جهاز تابلت آخر بديلا للتابلت الذي فقده من المخازن ومن دفعات التابلت لدفعته، لافتا إلى أن الطالب عند استلامه الجهاز من المدرسة يدفع رسوما للتأمين لمثل هذه الحالات، مؤكدا أن الوزارة تيسر على أبنائها من الطلاب العملية التعليمية وتذلل لهم الصعاب.

الاستعداد لتسليم التابلت لطلاب الثانوية

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية إلى الإجابة على تساؤل الطلاب والأسر ماذا لو ضاع التابلت المدرسي، أنه جار الاستعداد لتسليم التابلت للطلاب فور الانتهاء من تسليمه للمخازن على أن يستخدم طلاب الصفين الثاني والثالث بالثانوية العامة جهاز التابلت الخاص بهم الذي تسلموه في العام الأول لالتحاقهم بالمدرسة.