ختام دوري كرة القدم الخماسية في جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

شهد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية ختام فعاليات دوري كرة القدم الخماسية بالجامعة للعام الجامعي 2022-2024، بلقاء فريقي شباب الأقصر، والأقصر، الذي انتهى بهدفين مقابل لا شيء لصالح الأخير.

حضر فعاليات الختام، كل من الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وأحمد الفاضل، أمين عام الجامعة.

كأس الدورة الخماسية

وكرم رئيس الجامعة، الفريق الفائز بالدوري، بالجوائز والميداليات، وسلم كأس الدوري للطالب عبد الرحمن محمد صابر، هداف البطولة، كما كرم الفريق الحاصل على المركز الثاني، وسلمه ميداليات.

الروح التنافسية العالية

من جانبه، وجه الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، الشكر لجميع الفرق المشاركة فى البطولة على الأداء المشرف والروح التنافسية العالية، وحث جميع الطلاب على المشاركة فى مختلف الأنشطة الطلابية؛ لاستثمار طاقتهم الإبداعية بما يسهم فى تشكيل وعي الطلاب وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم فى مختلف المجالات.

بناء الشخصية المتوازنة للطلاب

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة التحلي بالروح الرياضية والسلوك الجماعي القويم بين الطلاب من أجل إعداد جيل قوي واكتشاف مواهب رياضية جديدة، مشددًا على أهمية تفعيل وتعزيز الأنشطة الطلابية، والتي تسهم في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، وتطوير مواهبهم وتدريبهم على العمل الهادف وتحمل المسئولية.

16 فريقا في دوري جامعة طيبة

يشار إلى أن دوري جامعة طيبة التكنولوجية للعام الجامعي 2023-2024، انطلق يوم 6 ديسمبر الجاري، بمشاركة 16 فريقا، تحت إشراف رعاية الطلاب المركزية، بقيادة إيمان دردير، وأحمد علي، ومحمود شوقي، حكمي المباريات.