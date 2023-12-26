جامعة أكتوبر التكنولوجية: إطلاق اليوم العلمي الأول لبرنامج تركيبات الأسنان

نظمت جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية برئاسة الأستاذ الدكتور هبة فاروق سالم، فعاليات اليوم العلمي الأول Poster presentation day لطلاب الفرقة الثانية ببرنامج تكنولوجيا تركيبات الأسنان بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، يوم الاحد الموافق 24 ديسمبر 2023، في إطار حرص الجامعة على اتباع أساليب التعليم التفاعلي وتنمية مهارات الطلاب، وربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي.

وأشادت هبة فاروق سالم بالأفكار الإبداعية والخلاقة للطلاب التي من شأنها أن تسهم في تحسين النواحي الفنية الخاصة بمجال تركيبات الأسنان، مؤكدة ان هذا الجيل هم امل مصر والركيزة الأساسية التي تعتمد عليها في مسيرتها التنموية في إطار خطة مصر الطموحة ورؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأوضح الأستاذ الدكتور محمد مصطفى عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، حرص الكلية علي السعي الدائم في الابتكار والإبداع وريادة الأعمال وإتاحة الفرصة للطلاب علي التطور في المستويين العلمي والعملي لمساعدة الطلاب بعد التخرج على التأقلم السريع مع سوق العمل.