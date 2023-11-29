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«العلوم الصحية» تشارك «العمل الدولية» في مناقشة توفير حضانات في العمل

كتب:

إسراء سليمان
02:31 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
منى حبيب، ممثلة لاتحاد عمال مصر

منى حبيب، ممثلة لاتحاد عمال مصر

شاركت النقابة العامة للعلوم الصحية، في ورشة عمل نظمتها منظمة العمل الدولية، بعنوان «الاستثمار في قطاع الرعاية من أجل عالم عمل متساوي بين الجنسين في مصر».

وناقشت الورشة، التي استمرت على مدار 3 أيام، التحديات التي تواجه توفير حضانات للأطفال في أماكن العمل، وكيفية تذليلها.

وقالت منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، إنَّ الورشة أكّدت أهمية توفير دور الحضانات في أماكن العمل، لضمان حصول النساء على فرص عمل متساوية مع الرجال، ورعاية أطفالهن بشكل آمن.

وأوضحت أنَّ من التحديات التي تواجه إنشاء دور حضانات في أماكن العمل في مصر، أن أعمال الرعاية تكون غير مدفوعة الأجر، ولذلك يتم بحث كيفية دمج هذا العمل واعتباره ضمن التضامن الاجتماعي، وتوفير برامج حماية اجتماعية للقائمين عليه.

وأشارت إلى أنَّ وزارة التضامن الاجتماعي، انتهت من تنفيذ خطط إنشاء حضانات للأطفال في أماكن العمل أو قريبة منها، سواء كان من خلال دعم الدولة أو بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية.

وأكّدت أمين عام نقابة العلوم الصحية، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يضع في خطته دور الحضانات، لتوفير الأمان للعاملات، وتذليل الصعاب، وإدماجهن في سوق العمل، وتوفير الأمان الاقتصادي لهن.

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.