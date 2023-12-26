تعيين الهولندية سيجريد كاغ منسقة أممية للشؤون الإنسانية بغزة كتب: مريم جاد 08:24 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 سيجريد كاغ أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأنه تم تعيين الهولندية سيجريد كاغ منسقة أممية للشؤون الإنسانية بغزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بعد تأجيلها بسبب غزة.. بلقيس فتحي تطرح أغنية «شذكرك بيا» عضو تحالف العمل الأهلي: استمرار تعبئة المساعدات الغذائية لدعم أهلنا في غزة رئيس أركان جيش الاحتلال: الحرب في غزة ستستمر لأشهر والقصف لن يتوقف هشام عاشور ونيللي كريم يدعمان فلسطين: لن ننسى أبدا الأرواح البريئة المفقودة في غزة البيت الأبيض: اجتماع أمريكي إسرائيلي في واشنطن لمناقشة الحرب داخل غزة مستشار الرئيس الفلسطيني: قطاع غزة يعاني من إبادة وتجويع «مصر السلام»: الاحتفال بحقوق الإنسان فرصة للتذكير بالوضع في غزة عضو تحالف العمل الأهلي: تجهيز خيم إيواء وبطاطين وملابس الشتاء لأهالي غزة «احتجزها من غزة».. الاحتلال الإسرائيلي يعيد جثامين 80 فلسطينيا عبر معبر كرم أبوسالم غزة القاهرة الإخبارية سيجريد كاغ منسق أممي بقلم مريم جاد