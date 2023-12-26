رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

تعيين الهولندية سيجريد كاغ منسقة أممية للشؤون الإنسانية بغزة

كتب:

مريم جاد
08:24 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
سيجريد كاغ

سيجريد كاغ

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأنه تم تعيين الهولندية سيجريد كاغ منسقة أممية للشؤون الإنسانية بغزة.

اقرأ المزيد:

بعد تأجيلها بسبب غزة.. بلقيس فتحي تطرح أغنية «شذكرك بيا»

عضو تحالف العمل الأهلي: استمرار تعبئة المساعدات الغذائية لدعم أهلنا في غزة

رئيس أركان جيش الاحتلال: الحرب في غزة ستستمر لأشهر والقصف لن يتوقف

هشام عاشور ونيللي كريم يدعمان فلسطين: لن ننسى أبدا الأرواح البريئة المفقودة في غزة

البيت الأبيض: اجتماع أمريكي إسرائيلي في واشنطن لمناقشة الحرب داخل غزة

مستشار الرئيس الفلسطيني: قطاع غزة يعاني من إبادة وتجويع

«مصر السلام»: الاحتفال بحقوق الإنسان فرصة للتذكير بالوضع في غزة

عضو تحالف العمل الأهلي: تجهيز خيم إيواء وبطاطين وملابس الشتاء لأهالي غزة

«احتجزها من غزة».. الاحتلال الإسرائيلي يعيد جثامين 80 فلسطينيا عبر معبر كرم أبوسالم
بقلم مريم جاد