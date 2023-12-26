شجرة وحلم وفيلم قديم.. كيف يحتفل المصريون بالعام الجديد؟

أيام قليلة ويبدأ عام ميلادي جديد، يتمنى فيه الجميع تحقيق أحلامه وأمنياته، ويخطط العديد من الأفراد والعائلات لقضاء ليلة رأس السنة بشكل مميز؛ ليصنعوا ذكريات جديدة يظلوا يتذكرونها طوال شهور العام الجديد.

وتستعرض «الوطن» خطط بعض الشباب والعائلات للاحتفال بليلة رأس السنة، وجاءت كالتالي:

«التصوير مع شجرة الكريسماس أكتر حاجة بتحسسني بالسنة الجديدة»، بهذه الكلمات بدأت شريهان محمد، صاحبة الـ35 عامًا حديثها لـ«الوطن»، إذ تقرر هي وعائلتها الصغيرة، المكونة منها وزوجها وطفلتيها، الذهاب إلى أحد المولات الشهيرة للتجول والتسوق، ثم تناول عشاء مميز في أحد المطاعم، ومن ثم قضاء وقت ممتع في التصوير أمام شجرة الكريسماس التي تزين ساحة المول، لينتهي اليوم بالالتفاف حول شاشة التليفزيون ليلًا وتمني الأمنيات للعام الجديد سويًا.

دخول السينما ونزهات نيلية

ومع انتهاء العام، تنتظر العشرينية روان وصديقاتها الثلاث، نزول أفلام الكريسماس في السينمات للمفاضلة بينهما لقضاء سهرة ممتعة لا تخلو من ضحكاتهم والتحدث حول أحلامهم للعام الجديد: «دايمًا بندور على الأفلام الهندي الجيدة لأننا من عشاقها.. وناويين السنة دي ندخل فيلم شاروخان الجديد».

أما الأخوين محمد وسهيلة، فيفضلان قضاء ليلة رأس السنة، في نزهة نيلية مع شباب العائلة، إذ يتفقون على التجمع في أحد منازل العائلة لتناول الغداء سويًا، ثم النزول إلى كورنيش النيل لحضور إحدى الحفلات النيلية، حسب تعبير محمد لـ «الوطن»: «الخروجة بتكون بسيطة بس كلنا بنتبسط مع بعض وبتكون ذكرى حلوة بنفتكرها طول السنة».

لمة العائلة والتصوير بملابس بابا نويل

«أحلى ليلة رأس سنة بقضيها مع ولادي وأحفادي.. وأمنيتي في السنة الجديدة أنهم يفضلوا متجمعين حواليا دايمًا»، بهذه الكلمات عبرت زينب محمد، صاحبة الـ 65 عامًا، عن سعادتها بليلة رأس السنة ولمة العائلة حول سفرة الغداء، وتصوير الأحفاد بملابس بابا نويل لينتهي اليوم بجلسة عائلية دافئة أمام شاشة التليفزيون لمشاهدة أحد أفلام الزمن الجميل، حسب وصفها.