اعتماد 27 واعظة متطوعة جديدة بالأوقاف وقيادة نسائية بمستشفى الدعاة

اعتمد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، 27 واعظة متطوعة جديدة من خريجي مراكز إعداد الخطباء والواعظات بالمديريات، وهم خريجي مركز إعداد الخطباء والواعظات بالشرقية، وقنا، وبني سويف، وجارٍ اعتماد الخريجات من باقي المراكز في مديريات الأوقاف ، والمعتمدات هم:

1. إنجي إبراهيم عبدالمنعم إبراهيم الشرقية

2. آية علي السيد محمد سيد أحمد الشرقية

3. إيمان أحمد السيد السيد علي الشرقية

4. فاطمة محمد إبراهيم حسين الشرقية

5. إيمان مسعود حسن حجازي الشرقية

6. ناهد أيمن عبده عبداللطيف الشرقية

7. إسراء عبدالرؤوف محمد عبدالجواد الشرقية

8. أمل محمد رجب علي حسن الشرقية

9. نورا رفاعي فايد عبدالفتاح الشرقية

10. هالة عبدالله حسانين إبراهيم الشرقية

11. هدير أحمد عبد المجيد أبو سحلي قنا

12. أسماء محمد ذاكر محمد قنا

13. خديجة حمدي أبو المجد أبو زيد قنا

14. عبير محمد علي أحمد قنا

15. فاطمة محمد خليفة علي محمد قنا

16. آيات خلف الله عصر محمد قنا

17. سعاد جاد الرب عبد الله قنا

18. إلهام شاكر محي الدين محمود قنا

19. هبة عبد العال سيد طه بني سويف

20. أسماء ربيع محمد جودة بني سويف

21. آية أحمد عبد التواب محمد بني سويف

22. سليمة نوح عبد القادر حسن بني سويف

23. ملكة عبد العظيم عبد الوهاب بني سويف

24. هاجر عاطف جلال محمد بني سويف

25. شروق أحمد عبد الحكيم إسماعيل بني سويف

26. منيرة عبد الله عبد الناصر حسن بني سويف

27. أسماء محمد إبراهيم عبد الصمد بني سويف

كما اعتمد وزير الأوقاف اليوم قرارًا بتجديد تكليف الدكتورة أحلام جابر إمام خليل بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الطبية بمستشفى الدعاة التابع لوزارة الأوقاف.