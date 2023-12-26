جامعة السويس توقع بروتوكول تعاون لتدريب أئمة ووعاظ «الأوقاف»

وقعت مديرية الأوقاف في محافظة السويس بروتوكول تعاون مع جامعة السويس، بشأن تدريب الأئمة والوعاظ بمنشآت الجامعة في المواد المختلفة ومنها اللغة العربية.

تدريب الأئمة والواعظات

والتقى الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة السويس الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف والجامعة بشأن تدريب الأئمة والواعظات تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

رفع مستوى تثقيف الأئمة والواعظات

وقال وكيل وزارة الأوقاف في محافظة السويس، في تصريحات صحفية إنه في إطار البروتوكول الذي جاء لاهتمام الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالمستوي العلمي للأئمة والواعظات وتثقيفهم وذلك بعقد عدة دورات.

اليوم العلمي للغة العربية

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالسويس إلى أن اللقاء جرى في رحاب اليوم العالمي للغة العربية وذلك للتنسيق لعقد دورة في اللغة العربية وآدابها( النحو، وأساليب أدبية، والبلاغة) ضمن الدورات التي يشملها البروتوكول وذلك من أجل الارتقاء بالمستوي العلمي والثقافي كمآ للأئمة والواعظات.

وقال الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس إن التدريب يتم بمقر الكليات مع توفير هيئة التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص من المجالات المتفق عليها، مشيدا بدور وزارة الأوقاف في الارتقاء بالأئمة والدعاة.