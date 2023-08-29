حملة لرفع المخلفات القابلة للاشتعال من أسطح المنازل بالمعادي.. (صور)

أطلق حي المعادي بالقاهرة، حملة توعية لإزالة المخلفات القابلة للاشتعال فوق الأسطح، للحد من زيادة معدلات الحرائق، بناء على تعليمات اللواء طارق بحيري، رئيس الحي، لتقليل مخاطر نشوب الحرائق بسبب ارتفاع درجات حرارة الجو.

وتضمنت الحملة، المرور على الأسطح للتفتيش على أي مواد قابلة للاشتعال، مثل المواد الخشبية أو الورقية أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال فوق الأسطح.

ملصقات توعية

وقامت لجنة من حي المعادي بالمرور على العقارات وتضمنت عدة إدارات مختلفة مثل البيئة، والمجالس، والأزمات والكوارث، واتحاد الشاغلين، وهيئة النظافة، وتم المرور على عدد من أبراج عثمان، وتمت المعاينة الفعلية للأسطح وبعض العقارات بشارع مصر حلوان الزراعي، وشارع 9، وتم وضع ملصقات ورقيه للتوعية بمخاطر وجود مخلفات أعلى المنازل.

تطوير شارع 9

من ناحية أخرى، أجرى اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي، جولة في شارع 9، لمتابعة مراحل تطوير الشارع وذلك في إطار المتابعة اليومية للمشاريع القومية التي يتم تنفيذها لتجديد البنية التحتية لمرافق حي المعادي، وجاءت الجولة بحضور النائب أكمل فاروق عضو مجلس الشوري ووكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية وعدد من المهندسين التنفيذين ومسؤول شركة الصرف الصحي المنفذة لمشروع تجديد شبكة الصرف الصحي بشارع 9 بنطاق الحي.

رئيس الحي يستمع للمواطنين في الشارع

وأكد رئيس حي المعادي، على سرعة الانتهاء من المشروع في أسرع وقت، وتذليل العقبات لتبدأ مراحل تطوير الشارع، وتم الاستماع إلى العديد من المواطنين، وتوعيتهم بالمشروع والجدول الزمني وأهميته، من أجل استعادة المظهر الحضاري والجمالي لشارع 9 بالمعادي.