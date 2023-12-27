امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة السويس.. تنطلق 27 يناير

قال الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس إن امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف تجري وفقا للخريطة الزمنية المحددة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار رئيس جامعة السويس إلى أن جميع الجامعات تلتزم بخريطة العام الدراسي الجامعي 2023 – 2024، والتي تضمنت أن يبدأ العام الجامعي 30 سبتمبر 2023 وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي.

امتحانات الفصل الدراسي الأول جامعة السويس

وبحسب خريطة العام الجامعي 2023-2024، فإن جامعة السويس تشهد عقد امتحانات الترم الأول بداية من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر يناير المقبل 2024.

خريطة العام الجامعي 2023 – 2024

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، في وقت سابق، خريطة العام الجامعي 2023 – 2024 والتي تتضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول كالتالي:

- يستمر الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد لمدة 14 أسبوعًا.

- تنتهي إجازة منتصف العام يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

- تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024.

- تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت الموافق 27 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

- تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.