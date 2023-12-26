إزالة 6 حالات بناء بدون ترخيص بمركز ملوي في المنيا

نفذت محافظة المنيا، عدة حملات ميدانية، لمتابعة البناء المخالف، أسفرت عن إزالة 6 حالات بالبناء دون ترخيص بمركز ملوي.وأوضحت المحافظة، في بيان، أن اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، كلف بضرورة التصدي لأعمال البناء المخالف بدون ترخيص بحي جنوب مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا.

إزالة 6 حالات بناء مخالف بدون ترخيص

وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات بناء مخالف بدون ترخيص بحي جنوب المدينة، وتحررت المحاضر اللازمة واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وقال رئيس مدينة ملوي في البيان: «سيتم الضرب بيد من حديد والتصدي بكل حزم لأي محاولة للشروع بالبناء المخالف بدون ترخيص بمدينة ملوي»، لافتاً إلى أن الوحدة المحلية مستمرة في رصد أي حالات مخالفة أولا بأول فور وقوعها.