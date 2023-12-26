عمرو خليل: الدبلوماسية المصرية محرك ودافع رئيسي للاستقرار المنطقة

أكد الإعلامي عمرو خليل، أن هناك جهود مصرية حثيثة على كافة المستويات للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعقد اتفاق تبادل للأسرى الفلسطينيين مقابل المحتجزين الإسرائيليين.

تواصل مستمر بين مصر والسلطة الفلسطينية والفصائل بغزة

وقال خليل، خلال برنامجه «من مصر» المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إنّه على على مدار الساعات الماضية تواصل مصر مع السلطة الفلسطينية والفصائل بقطاع غزة، وحكومة بنيامين نتنياهو، وسط اتصالات مكثفة مع كافة القوى الدولية للضغط على كافة الأطراف لوقف نزيف الدماء في هذا القطاع المكلوم.

أهمية الدبلوماسية المصرية

وشدد الإعلامي، على أنه تظل الدبلوماسية المصرية المحرك والدافع الرئيسي للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كنهج دائم لم تحييد عنه طول تاريخها، مشددًا على أن سياسة خارجية مصر، شعارها الاحترام المتبادل والجنوح للسلام وتغليب مصالح الشعوب لكي ينعم بالاستقرار والرفاهية.